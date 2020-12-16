К выбору продуктов для ужина нужно подходить крайне щепетильно. Есть некоторые из них, которые опасно употреблять на ночь, поскольку они могут нарушать работу пищеварительной системы и приводить к другим проблемам со здоровьем, передает newsyou.info.

Учитывая все эти причины, ужинать лучше легкими блюдами с низким содержанием углеводов, калорий и жиров, подчеркивают специалисты. Ими были названы продукты, которые опасно употреблять на ночь.

Красное мясо. Оно содержит большое количество белка, полезного для похудения. Но одновременно богато жирами и калориями, что делает его слишком тяжелой пищей для потребления в конце дня. Диетологи рекомендуют избегать красное мясо – ему следует предпочесть более здоровое и легкое для ужина белое мясо, например, курятину, индейку.

Мороженое. Лакомство содержит слишком большое количество сахара и калорий, чтобы не считаться опасным для потребления перед сном. Смесь молочного жира и углеводов – чересчур тяжелая нагрузка для пищеварения в ночное время, говорят специалисты.

Крестоцветные овощи. Брокколи и цветная капуста – продукты из разряда «здоровое питание». Но они содержат много нерастворимой клетчатки, переваривание которой занимает больше времени. Поэтому лучше избегать этих овощей перед сном – выспаться нормально они не дадут.

Кетчуп. Популярный томатный соус подсластители, способствующие росту уровня сахара в крови и активному жироотложению. В свою очередь, высокая кислотность провоцирует изжогу и расстройство желудка.

Темный шоколад. Данный продукт во многих отношениях полезен для здоровья, но разные его виды все же содержат сахар, который может препятствовать процессу похудания. Также в его состав входит аминокислота, которая может держать организм в напряжении ночью, когда ему, наоборот, требуется расслабление.

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