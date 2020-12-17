У Франції вирішили пришвидшити початок вакцинації проти COVID-19

У Франції вирішили пришвидшити початок вакцинації проти COVID-19. Раніше її планували на січень, а тепер перші ін'єкції почнуть робити, щойно отримають дозвіл регулятора ЄС і схвалять на національному рівні.

В уряді зазначили: до літа у Франції хочуть провести 15 мільйонів щеплень. Загалом країна зарезервувала 200 мільйонів доз вакцин.