У Франції прискорять початок вакцинації проти COVID-19 [ Редактировать ]
У Франції вирішили пришвидшити початок вакцинації проти COVID-19. Раніше її планували на січень, а тепер перші ін'єкції почнуть робити, щойно отримають дозвіл регулятора ЄС і схвалять на національному рівні.
В уряді зазначили: до літа у Франції хочуть провести 15 мільйонів щеплень. Загалом країна зарезервувала 200 мільйонів доз вакцин.
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