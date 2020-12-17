12 047 нових випадків коронавірусу в Україні за попередню добу. Ушпиталили майже три тисячі пацієнтів, від ускладнень померли 252 людини.

Майже 13 тисяч осіб - одужали. Найгірші показники захворюваності у Києві, на Одещині, Чернігівщині та Запоріжжі. З початку спалаху пандемії на COVID-19 інфікувались понад 930 тисяч українців.