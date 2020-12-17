У Карпатах місцеві жителі виступили проти масового вирубування дерев. Лише за один день із лісу невідомі вивезли 12 вантажівок. Одного з обурених активістів - побили. А інших - залякали, мовляв, за розголос спалять хати. Втім, погроз люди не злякалися і вийшли на протест.

Карпатське село Лавочне розташоване за кілька кілометрів від добре відомого гірськолижного Славського. Тут місцеві жителі перекрили дорогу. Люди виступили проти масового вирубування дерев. Напередодні ввечері з лісу вивезли 12 вантажних машин деревини.

Любов Наумова, жителька Лавочного:

Вони все вночі відправляли. Я виходила на дорогу, спеціально дивилася - все нечіпований ліс. Все молодняк.

Місцевий житель Ігор Шумський таки зупинив один із лісовозів. За це добряче, каже, перепало.

Ігор Шумський, житель Лавочного:

Вони стали, і я кажу: чого вивозите вночі, то було біля 10-ї години. Тоді я викликав міліцію. Почекайте, поки міліція приїде. Тут двоє ззаду надходять, мене в грудну клітку вдарили, я впав і все. Поки я піднявся, вони вже поїхали.

Інші селяни розповідають: бачили, як місцевий підприємець біля лісовоза давав хабаря.

Михайло Василитин, житель Лавочного:

Сай Іван Миколайович, витягнув гроші зелені, я не знаю - чи тисячу, чи 500, і менти поїхали. Все "змащено" було. Як то 20 років тут пилорама є. Він каже, що він нікого не боїться, бо він син прокурора Львові.

Підприємець розповідає - працює підрядником. Рубає дерева, які заздалегідь позначили самі ж лісники. Каже: про те, що його працівники побили місцевого, не чув. Та й хабарі - не його рук справа.

Іван Сай, підприємець:

Я взагалі такого не чув і не знаю, і перший раз від вас то чую. Я в житті поліції ніякі гроші не давав.

Де масово рубають дерева - показують самі ж місцеві. У ліс піднімаємось уже добре розбитою стежкою від лісовозів.

Дерева рубають ось тут, у глибині лісу - це за кілометр від населеного пункту. Під пилу потрапили як хворі, так і здорові насадження.

Спиляних здорових дерев у рази більше, ніж хворих, - підраховують активісти. Кілька десятків колод лежать під дощем у лісі.

Це живе дерево, це живе, це здорове, - таке не рубається. Ото вже ні. Оце ні, це сушняк, ось це - здорове.

Ділянка, де суцільно зрубали карпатські ялинки, перебуває в підпорядкуванні лісогоподарського підприємства "Галсільліс". Під пилу тут потрапило майже 200 кубів деревини. Лісники показують документи.

Руслан Сазанський головний інженер Славського дочірнього лісогосподарського підприємства "Галсільліс":

Це є суцільна рубка лісовідновалена. Ці рубки назначає лісопорядча експедиція. Вони є запроектовані у нас, нічого не відбувається. Щоб отримати цей лісорубний квиток, потрібно пройти ціле коло інстанцій.

Натомість у лісовпорядній експедиції запевняють: документів на лісовідновну суцільну рубку не давали.

Роман Піпа, т.в.о. начальника Львівської державної лісовпорядної експедиції:

Проектуємо лісовідновні рубки поступового способу рубання. Суцільних лісовідновних рубок в Карпатах не проектуємо кілька років. Не пам'ятаю навіть з якої дати. На даний момент тільки лісовідновні рубки лише поступові і вибіркові.

Чи законний дозвіл на вирубування майже 200 кубів карпатських насаджень - перевірить обласна державна екоінспекція. Тим часом у Карпатах проводити лісовідновні рубки більше не будуть. 9 грудня уряд їх заборонив.