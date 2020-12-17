В четверг, 17 декабря, президент Владимир Зеленский заявил, что считает необходимым, чтобы Украина получила первые партии вакцины от коронавируса в январе. Пока Украина не входит в перечень 92 стран программы COVAX, которые приоритетно получат вакцины. Об этом глава государства сказал во время дипломатической конференции "Стратегические приоритеты внешней политики Украины".

"Нам необходимо получить первые партии вакцины уже в начале следующего года - в январе, чтобы начать вакцинацию в Украине. К сожалению, мы пока не входим в приоритетные 92 страны, которые могут получить вакцину в январе-феврале. Но мы над этим очень сильно работаем", - сказал президент.

Он отметил, что вопрос обеспечения Украины лицензированной вакциной от COVID-19 является крайне важным.

"Над этой задачей работают руководство государств, дипломатический корпус и сотрудники украинских спецслужб. Информация о странах, где в ближайшее время может начаться вакцинация, и где может остаться избыток вакцин у нас есть", - добавил Зеленский.

Ранее сообщалось, что ВОЗ подтвердила информацию о новом виде COVID-19.

Также мы писали о том, что медик попал в больницу после вакцинации от COVID-19. Он был привит вакциной компаний BioNTech и Pfizer.

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