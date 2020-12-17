Россию на 2 года отстранили от участия в международных соревнованиях [ Редактировать ]
В четверг, 17 декабря, Спортивный арбитражный суд (CAS) лишил Россию лишили права участия в международных соревнованиях на 2 года. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте CAS.
Таким образом, иск Всемирного антидопингового агентства (WADA) иск был частично удовлетворен. Изначально организация отстранила Россию на четыре года.
Решение вступает в силу с 17 декабря 2020 года и продлится до 16 декабря 2022 года.
В течении этого времени российские спортсмены не смогут выступать под национальным флагом на чемпионатах мира и Олимпийских играх. Выступать атлеты из России смогут только в нейтральном статусе.
Также Россия лишена права принимать у себя международные турниры, включая те, проведение которых уже было запланировано. Такие, например, как чемпионаты мира по волейболу и стрелковому спорту в 2022 году. Однако это не коснется футбольного Евро-2020.
Российские официальные лица не смогут занимать руководящие посты в международных спортивных федерациях, а российским госслужащим запрещено посещать крупные спортивные мероприятия.
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