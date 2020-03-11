Свитолина потеряет звание пятой ракетки мира [ Редактировать ]
Первая ракетка Украины Элина Свитолина не сможет защитить прошлогодние очки за выступление на турнире из-за отмены турнира серии WTA Premier Mandatory в Индиан-Уэллсе (Калифорния, США). Об этом сообщает портал "Большой теннис Украины".
Теннисистка потеряет больше всех среди украинок, так как в прошлом году стала полуфиналисткой соревнований. Потеря 390 очков опустит украинку за пределы первой пятерки на шестое место.
Также отмена турнира ощутимо ударит по рейтинговым позициям Катерины Козловой, которая в прошлом сезоне из квалификации добралась до третьего раунда. Она не сможет защитить 95 очков и вылетит из топ-100 мирового рейтинга на 115 строчку.
В рейтинге WTA 65 очков потеряет и опустится на 158 место Леся Цуренко, которая в прошлом году покинула Индиан-Уэллс в третьем круге.
Вторая ракетка Украины Даяна Ястремская потеряет лишь 10 очков. В прошлом году она не сумела преодолеть стартовый барьер. Ястремская точно не опустится в рейтинге, а даже поднимется на одну позицию и станет 24 ракеткой мира.
Раньше сообщалось о том, что Свитолина выбыла с Australian Open. Также украинская теннисистка Ястремская выбыла с турнира Australian Open.
Добавим, что известный боксер завершает спортивную карьеру. Также, podrobnosti.ua писали о том, что украинка одержала победу в командном Кубке Чехии по настольному теннису.
Напомним, что легенда баскетбола Коби Брайант погиб в авиакатастрофе 26 января. По первоначальным данным, на борту вертолета находились еще три человека. Это был частный вертолет.
А также, украинская спортсменка, теннисистка Любовь Костенко проиграла во втором круге турнира Australian Open.
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