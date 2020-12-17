Від ускладнень коронавірусної інфекції в німецькій клініці "Шаріте" помер очільник Харкова Геннадій Кернес. Йому було 60. І цього року він уже втретє - став міським головою, набравши понад 60 відсотків голосів виборців. Як відреагували харків'яни - і хто тепер керуватиме містом? Про це - Світлана Шекера.

Про те, що Геннадія Кернеса не стало, у соцмережах повідомили друг і цивільна дружина Оксана Гайсинська. Вона була разом з Кернесом у Берліні усі три місяці, відколи його, хворого на ковід у тяжкому стані доправили на лікування. Він нібито йшов на одужання. Та минулого тижня - відмовили нирки. Цього року Кернес переобирався на посаду міського голови вже втретє. Влітку напружена передвиборча кампанія. Ось таким, усміхненим і без маски, 23 серпня його бачили харків'яни востаннє. Геннадій Кернес вітав усіх із днем міста.

Я вас поздравляю с Днем города, с Днем освобождения Харькова!

Та вже 10 вересня його ушпиталили з двостороннім запаленням легень. У ніч на 17 вересня Кернеса медичним літаком доправили до німецької клініки "Шаріте". За цей час у Харкові його обрали міським головою. Минулої середи він заочно, без складання присяги, отримав повноваження й через надісланий електронний лист порекомендував кандидатуру секретаря міськради. Сьогодні там приспущені прапори і фото Кернеса з чорною стрічкою.

У Харкові вже оголосили триденну жалобу. В місті скасували всі заплановані розважальні заходи. А двері мерії відкрили для харків'ян.

І люди вже несуть квіти.

Ілля Гут, житель Харкова:

Он меня вдохновлял, брал с него пример. Он бегом занимался, я знаю, очень любил это. И его стойкость. Как бы и желание к жизни. Сколько пережил. Мы его очень любили, очень уважали. Жаль, что он ушел, хотел почтить его память.

Вікторія, жителька Харкова:

Слезы. Были слезы. Потому что я очень уважала Геннадия Адольфовича. Потому что это был настоящий человек.

Чиновники мерії - почали свою нараду з хвилини мовчання.

Тяжелая у нас, невосполнимая утрата. Это человек-легенда. Человек, который сделал для Харькова столько, сколько не сделал никто.

Прощання із Геннадієм Кернесом відбудеться у вівторок-середу. Точна дата невідома, бо через локдаун у Німеччині невідомо, коли зможуть доправити тіло.

Ігор Терехов секретар Харківської міської ради:

Он будет похоронен на почетной аллее, там, где у нас самые выдающиеся харьковчане похоронены.

Зараз обов'язки очільника міста виконує секретар міськради. За законом, у 15-денний термін він має звернутися до Верховної Ради з проханням призначити дострокові вибори. І після того парламент має 90 днів, щоб призначити дату нових виборів.

Ольга Айвазовська, голова правління Громадянської мережі "Опора":

Місцева рада може не припинити повноваження Геннадія Кернеса, як міського голови - просто ігноруючи вимогу закону щодо себе. Це колегіальний орган і вона не зобов'язана в певні строки, тобто є вимога закону але немає санкцій в разі її порушення. Тому є дуже мала ймовірність того, що вибори будуть призначені на березень. Скажімо так, відносна середня щодо жовтня 2021 року.

Та на практиці, як зазначають політологи, рішення можуть ухвалювати роками. Тож увесь цей час Харковом керуватиме стара команда, на чолі із секретарем, якого рекомендував Кернес.