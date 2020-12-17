"Дуже небезпечним" для регіону назвав секретар РНБО України рішення молдовського парламенту визнати російську "мовою міжнародного спілкування". За його словами, так Росія намагається не втратити свій вплив на Молдову.

Закон ухвалили напередодні. За ним російську мову в країні прирівняли до державної і зобов'язали чиновників спілкуватись нею. Документ підтримала парламентська більшість, до якої входить і партія соціалістів проросійського президента Ігоря Додона.

Невдовзі він залишить свою посаду, однак сподівається встигнути підписати цей закон - до інавгурації новообраної глави держави Майї Санду. Вона відома своєю проєвропейською позицією.