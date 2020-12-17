Мэра Харькова Геннадия Кернеса похоронят рядом с выдающимися харьковчанами на почетной аллее. Причем применять к нему правила погребения для пациентов с коронавирусом не будут. Об этом сообщает suspilne.media.

Такую информацию сообщил во время совещания в Харьковском городском совете Игорь Терехов, секретарь горсовета.

На вопрос, будут ли применять к Кернесу правила захоронения больных коронавсирусом, Терехов ответил:

Он же умер не от COVID. COVID уже был вылечен. COVID, как мне говорят, дал осложнения на почки и так далее. Он не ковидний больной.

Отпевать Геннадия Кернеса, тело которого доставят из Германии, будут в Благовещенском соборе. А прощание пройдет в ХНАТОБе (Харьковском национальном академическом театр оперы и балета имени Н. В. Лысенко).

Мы ожидаем огромное количество людей. Нам нужно сделать так, чтобы мы выполнили все карантинные требования.

Вместе с семьей Кернеса было принято решение похоронить мэра Харькова рядом с выдающимися харьковчанами.

Он будет похоронен на почетной аллее, там, где у нас похоронены выдающиеся харьковчане.

Отметим, что точное время прощания с Геннадием Кернесом пока не называется. Это может быть вторник или среда, максимум - четверг.

Напомним, Геннадий Кернес умер в четверг, 17 декабря. Информацию о смерти подтвердил его друг, бизнесмен Павел Фукс. Также смерть мэра Харькова подтвердили родные Геннадия Кернеса.

В ночь на 17 сентября Геннадия Кернеса доставили в берлинскую клинику Charite для лечения COVID-19. 11 декабря бизнесмен Павел Фукс сообщил, что у Кернеса резко ухудшилось состояние здоровья. У него полностью отказала вторая почка, он находился на стопроцентном диализе.

Ранее сообщалось, что в связи со смертью мэра города Геннадия Кернеса в Харькове объявили трехдневный траур.

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