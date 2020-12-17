Как будут хоронить Кернеса: появились подробности [ Редактировать ]
Мэра Харькова Геннадия Кернеса похоронят рядом с выдающимися харьковчанами на почетной аллее. Причем применять к нему правила погребения для пациентов с коронавирусом не будут. Об этом сообщает suspilne.media.
Такую информацию сообщил во время совещания в Харьковском городском совете Игорь Терехов, секретарь горсовета.
На вопрос, будут ли применять к Кернесу правила захоронения больных коронавсирусом, Терехов ответил:
Он же умер не от COVID. COVID уже был вылечен. COVID, как мне говорят, дал осложнения на почки и так далее. Он не ковидний больной.
Отпевать Геннадия Кернеса, тело которого доставят из Германии, будут в Благовещенском соборе. А прощание пройдет в ХНАТОБе (Харьковском национальном академическом театр оперы и балета имени Н. В. Лысенко).
Мы ожидаем огромное количество людей. Нам нужно сделать так, чтобы мы выполнили все карантинные требования.
Вместе с семьей Кернеса было принято решение похоронить мэра Харькова рядом с выдающимися харьковчанами.
Он будет похоронен на почетной аллее, там, где у нас похоронены выдающиеся харьковчане.
Отметим, что точное время прощания с Геннадием Кернесом пока не называется. Это может быть вторник или среда, максимум - четверг.
Напомним, Геннадий Кернес умер в четверг, 17 декабря. Информацию о смерти подтвердил его друг, бизнесмен Павел Фукс. Также смерть мэра Харькова подтвердили родные Геннадия Кернеса.
В ночь на 17 сентября Геннадия Кернеса доставили в берлинскую клинику Charite для лечения COVID-19. 11 декабря бизнесмен Павел Фукс сообщил, что у Кернеса резко ухудшилось состояние здоровья. У него полностью отказала вторая почка, он находился на стопроцентном диализе.
Ранее сообщалось, что в связи со смертью мэра города Геннадия Кернеса в Харькове объявили трехдневный траур.
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