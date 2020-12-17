Смерть Кернеса: где и когда похоронят мэра Харькова [ Редактировать ]
Похороны мэра Харькова Геннадия Кернеса, умершего в ночь на четверг, 17 декабря, состоятся в ближайший вторник или среду, максимум - в четверг.
Об этом сообщил секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов на совещании, посвященному предстоящим похоронам градоначальника, передает newsroom.kh.ua.
"Человек-легенда, человек, который сделал для Харькова столько, сколько не сделал никто. Его воля, его самообладание, его умение нацелить на результат и успех..." - сказал Терехов.
Он отметил, что катафалк с телом мэра отправят в Харьков, где он будет встречен в аэропорту, после чего последует в город в сопровождении полиции и скорой.
Отпевать Геннадия Кернеса будут в Благовещенском соборе, а церемония прощания состоится в ХНАТОБе (Харьковском национальном академическом театр оперы и балета имени Н. В. Лысенко) и продлится четыре часа.
Кроме того, рядом с телом мэра будет нести службу почетный караул.
Терехов также добавил, что Кернеса планируют похоронить на почетной аллее, "где похоронены самые выдающиеся харьковчане".
В мэрии предупредили, что центральная часть города на время похорон будет перекрыта.
Напомним, Геннадий Кернес умер в четверг, 17 декабря. Информацию о смерти подтвердил его друг, бизнесмен Павел Фукс. Также смерть мэра Харькова подтвердили родные Геннадия Кернеса.
В ночь на 17 сентября Геннадия Кернеса доставили в берлинскую клинику Charite для лечения COVID-19. 11 декабря бизнесмен Павел Фукс сообщил, что у Кернеса резко ухудшилось состояние здоровья. У него полностью отказала вторая почка, он находился на стопроцентном диализе.
Ранее сообщалось, что в связи со смертью мэра города Геннадия Кернеса в Харькове объявили трехдневный траур.
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