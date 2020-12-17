Похороны мэра Харькова Геннадия Кернеса, умершего в ночь на четверг, 17 декабря, состоятся в ближайший вторник или среду, максимум - в четверг.

Об этом сообщил секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов на совещании, посвященному предстоящим похоронам градоначальника, передает newsroom.kh.ua.

"Человек-легенда, человек, который сделал для Харькова столько, сколько не сделал никто. Его воля, его самообладание, его умение нацелить на результат и успех..." - сказал Терехов.

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Он отметил, что катафалк с телом мэра отправят в Харьков, где он будет встречен в аэропорту, после чего последует в город в сопровождении полиции и скорой.

Отпевать Геннадия Кернеса будут в Благовещенском соборе, а церемония прощания состоится в ХНАТОБе (Харьковском национальном академическом театр оперы и балета имени Н. В. Лысенко) и продлится четыре часа.

Кроме того, рядом с телом мэра будет нести службу почетный караул.

Терехов также добавил, что Кернеса планируют похоронить на почетной аллее, "где похоронены самые выдающиеся харьковчане".

В мэрии предупредили, что центральная часть города на время похорон будет перекрыта.

Напомним, Геннадий Кернес умер в четверг, 17 декабря. Информацию о смерти подтвердил его друг, бизнесмен Павел Фукс. Также смерть мэра Харькова подтвердили родные Геннадия Кернеса.

В ночь на 17 сентября Геннадия Кернеса доставили в берлинскую клинику Charite для лечения COVID-19. 11 декабря бизнесмен Павел Фукс сообщил, что у Кернеса резко ухудшилось состояние здоровья. У него полностью отказала вторая почка, он находился на стопроцентном диализе.

Ранее сообщалось, что в связи со смертью мэра города Геннадия Кернеса в Харькове объявили трехдневный траур.

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