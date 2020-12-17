Пішов у ліс по ялинку, а став жертвою браконьєра. На Буковині правоохоронці розслідують убивство з необережності, яке сталося напередодні. Мисливець хотів уполювати дикого звіра, натомість пристрелив односельця. Подробиці з'ясував Іван Сірецький.

Похід до цього лісу став останнім для п'ятдесяти-шестирічного жителя села Великосілля. За збігом обставин, чоловік опинився не в тому місці й не в той час.

Буковинець загинув 16 грудня. У нього випадково поцілив із рушниці односелець. Той пішов до лісу, аби вполювати дичину. Та коли зрозумів, що переплутав козулю з людиною, одразу викликав поліцію.

Григорій Якобчук, начальник Герцаївського відділення поліції:

На місці події було встановлено, що дана особа йшла по лісу з рушницею, почувши шурхіт в кущах, подумав, що то дика коза. Він вистрелив, підійшовши ближче, побачив, що то його односельчанин.

Загиблого селянина звали Костянтин. До лісу ходив по ялинку на свята. Заробляв на життя чоловік, переважно допомагаючи іншим по господарству.

Василь, житель села Великосілля:

Как человек сельский, работал. У соседа, есть у меня сосед, его нету дома, соседа. И он помогал. Давал кушать свиньям, курам.

У Костянтина залишилися дружина і троє дітей. У вбивстві через необережність підозрюють старосту села Дмитра Лупу.

Василь, житель села Великосілля:

Он сельский председатель.

Галина, жителька села Великосілля:

Так говорять люди, а я не знаю, що я буду казати. Він, там, нічого такого поганого не робив, щоб аж люди його боялись, що всі стояли в страху. Просто, знаєте, всі в шоці, що сталось таке.

Мисливцеві загрожує до п'яти років позбавлення волі. До того ж, відповідати, ймовірно, доведеться й за браконьєрство. Бо ж хоча сезон полювання на козуль і триває, однак чоловік не звертався до відповідних органів по ліцензію.

Володимир Пилип'юк, начальник відділу лісового господарства та мисливства Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства:

Жодного офіційного полювання в цей день не проводилось, воно в ці дні заборонено. Це можна назвати фактом браконьєрства і нещасний випадок, ми вважаємо, що це нещасний випадок на браконьєрстві. Офіційного полювання не відбувалось ніякого.

Жителі Великосілля кажуть: про незаконні лови тварин у сусідньому лісі чули й раніше. Проте тепер, чи йти до лісу по живу новорічну ялинку - добре подумають. Схиляються до того, що безпечніше придбати штучну.