На Kyiv Global Summit жінки-політики обговорили боротьбу з коронавірусом та вирішення конфлікту на Донбасі [ Редактировать ]
Боротьба з пандемією, подолання бідності та вирішення конфлікту на Донбасі. Відповіді на головні виклики для України шукали сьогодні жінки-політики та громадські діячки на щорічному Kyiv Global Summit.
Наталія Королевська, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":
Более 150 женщин-лидеров. Это и мэры городов, депутаты городских районных, областных советов, секретари советов - приехали сегодня в Киев, чтобы обменятся стремлениями, планами, скоординировать свои усилия для успешной работы нашей страны в 2021 году. 2020 был сложным для всех. И пандемия, и непрекращающиеся боевые действия на Востоке, и экономический кризис. Но в то же время, 2020 дал возможность женщинам прийти во власть.
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