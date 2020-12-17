У Харкові триденна жалоба. Сьогодні вранці стало відомо: у німецькій клініці "Шаріте" помер Геннадій Кернес. Йому було 60 років. До Німеччини харківського мера доправили три місяці тому, у важкому стані через коронавірус. І весь цей час Кернес Не виходив на зв'язок, і навіть міським головою його обирали - заочно, Без його присутності. Хто ж тепер керуватиме містом? Як харків'яни реагують на смерть Геннадія Кернеса? Світлана Шекера - далі.

Про те, що Геннадія Кернеса не стало, першим в соцмережах повідомили його друг та дружина. Оксана Гайсинська була з ним у Берліні всі три місяці, відколи його у тяжкому стані доправили в клініку "Шаріте". Він вже нібито йшов на поправку. І навіть планував 30 грудня повернутися в Харків. Та минулого тижня - відмовили нирки.

Ще влітку Кернес балотувався на міського голову, втретє.

Геннадій Кернес, харківський міський голова:

Я вас поздравляю с Днем города, с Днем освобождения Харькова!

Та вже 10 вересня його шпиталізували з двостороннім запаленням легень. В ніч на 17 вересня Кернеса медичним літаком доправили до Німеччини. За цей час у Харкові його встигли обрати міським головою. Минулої середи він заочно, без складання присяги, отримав повноваження й через надісланий електронний лист - порекомендував кандидатуру секретаря міськради.

Сьогодні в міськраді приспущені прапори та фото Кернеса з чорною стрічкою.

У Харкові вже оголосили триденну жалобу. В місті скасували всі заплановані розважальні заходи. А двері мерії відкрили для харків'ян.

Ілля Гут житель Харкова:

Он меня вдохновлял, брал с него пример.

Микола Довгошеєв житель Харкова:

Если бы я не был мужчиной, я бы заплакал. Сегодня остановилось сердце огромного города.

Вікторія жителька Харкова:

Слезы. Были слезы. Потому что я очень уважала Геннадия Адольфовича. Потому что это был настоящий человек.

У мерії нараду почали з хвилини мовчання.

Тяжелая у нас, невосполнимая утрата. Это человек-легенда, человек, который сделал для Харькова столько, сколько не сделал никто.

Харизматичний та неоднозначний. Відео, де Кернес записує рекламний ролик з кандидатом в мери Михайлом Добкіним - знає чи не кожен українець.

Немножко текст по-дебильному написан. - Миша у тебя скучное лицо, тебе денег никто не даст.

А його вислови з сесій міськради - розібрали на цитати.

И хватит здесь нам указывать, кто ты есть такой. Ты кнопка… , ты понял, или нет.

Букреева, где Букреева? Жевательную резунку будете жевать вместе со своими детьми в Макдональдсе. Здесь вы находитесь на сессии харьковского горсовета в должности директора департамента. Желательно, чтобы вы ее проглотили.

Ты, Кандауров, а ну встань. Смотри, с**ий пес, если ты внимательно слушай, то шо тебе говорю... я тебя умножу на ноль. Тебе ясно или нет?

28 квітня 2014 під час ранкової пробіжки на Кернеса скоїли замах. Він отримав тяжке поранення. Пошкоджені хребет, одна з легень, печінка. Але він не зламався. Тривале лікування, і хоч на інвалідному візку, але повернувся до роботи. Містянам він подобався. А ще зроблені ним фонтани, парк Горького...

І дарма, що під це банку віддали у заставу палац спорту і метрополітен. Дарма, що лавки для метрополітену закупили по ціні "Ланоса". А на реконструкцію зоопарку пішло більше двох мільярдів гривень. Дарма, що незважаючи на протести, почав зводити дорогу через торговельний центр, позбавляючи робочих місць тисяч підприємців.

Прощання з Кернесом відбудеться наступного тижня. Залежно від дати, коли зможуть доправити тіло до Харкова, у Німеччині локдаун. Спершу відспівають у соборі, потім - прощання в оперному театрі.

Ігор Терехов, секретар Харківської міськради:

Он будет похоронен на почетной аллее, там, где у нас самые выдающиеся харьковчане похоронены.

Зараз обов'язки міського голови виконує секретар міськради. Та, за законом, у 15-денний термін він має звернутися до Верховної Ради з проханням призначити дострокові вибори. І після того парламент має 3 місяці, щоб визначитись із датою голосування.

Ольга Айвазовська, голова правління Громадянської мережі "Опора":

Місцева рада може не припинити повноваження Геннадія Кернеса, як міського голови - просто ігноруючи вимогу закону щодо себе. Це колегіальний орган і вона не зобов'язана в певні строки, тобто є вимога закону, але немає санкцій в разі її порушення. Тому є дуже мала імовірність того що вибори будуть призначені на березень. Скажімо так - відносна середня щодо жовтня 2021 року.

Та на практиці, як зазначають політологи, рішення про перевибори може прийматися роками. Тож увесь цей час Харковом керуватиме стара команда, на чолі із секретарем, якого рекомендував Кернес.