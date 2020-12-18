На Кіровоградщині сім'я за лічені хвилини втратила житло [ Редактировать ]
За лічені хвилини сім'я втратила житло! А мати з трьома дітьми потрапила до лікарні. У Знам'янці, що на Кіровоградщині, старша донька розпалювала піч і спалахнула хата. У найважчому стані нині десятирічна дівчинка - вона в реанімації.
Обгорілі меблі та стіни все в кіптяві. Такий вигляд має будинок родини Парош у місті Знам'янка. Старша шістнадцятирічна донька розпалювала піч і додала горючу рідину - вогонь спалахнув миттєво.
Анатолій Парош, батько:
Вона рішила розпалить печку, там був ще жар з ночі і вона оце думає, щоб побистріше, я її не виню канєчно, думаю і взрослий міг таку ошибку допустить, що отработку нільзя лить на жар. По її словам вона налила і воно зразу фахнуло і баклажку вона її упустила, воно розтеклося і пламя пішло.
Полум'я за лічені хвилини охопило три кімнати. На той момент у будинку були дружина Анатолія та троє дітей. Їх чоловік діставав через вікно.
Анатолій Парош, батько:
Вириваю решотку, б'ю вікна, я вам чесно скажу це дуже страшно, коли вибив вікна, пламя пішло. Вікторія помогла витягти Дамірчика, це самий менший, Валерію і мама почала тєрять сознаніє, маму випхала і потім Вікторію.
У дружини і трьох дітей - опіки. У найважчому стані - десятирічна Вікторія, яка й допомагала татові витягувати рідних з полум'я. Зараз дівчинка в реанімації дитячої обласної лікарні.
Тарас Спиридонов, в. о. завідувача реанімаційного відділення Кіровоградської обласної дитячої лікарні:
Дитина сьогодні прооперована, зроблені перев'язки, стан опікових поверхонь без погіршення, дитина проводиться бронхоскопія так як має місце тяжкий опік дихальних шляхів, дитина лікується, потребує дороговартісного лікування.
Доки родина в лікарні - будинок погорільцям засклили небайдужі містяни.
Микола Давидов, житель Знам'янки:
Вот и мы зараз застекливаем все окна , меняем рамы, чтоб можна было затопить печку , чтоб было тепло. Я когда заходил видел, погорели полы, мебель погорела, надо внутри полностью делать ремонт, если у кого есть возможность мебель хоть б/у какие-то кровати, тумбочки, шкафы, то думаю было бы неплохо.
Будинок до проживання не придатний, майже все майно згоріло. Батька та старшу доньку тимчасово прихистили друзі родини. Наразі ж щоденно на лікування дружини та дітей ідуть тисячі гривень. Тому чоловік просить про допомогу всіх небайдужих.
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Парош Анатолій Іванович
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