Шахраїв тепер шукатимуть і у Верховній Раді! Сьогодні вирішили віддати на перевірку в регламентний комітет звинувачення в тому, що нібито хтось із депутатів "кнопкодавив" під час голосування за Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти.

Відеодоказів ще немає. А питання серйозне, виходячи з того, що Шкарлет набрав тільки 226 голосів. Якщо хоча б мінус один - призначення не було б.

Чим скінчиться ця історія - дізнаємося вже після свят. Але одне точно - у парламенті встановлять додаткові камери спостереження. А ще - посилять відповідальність за кнопкодавство. Наразі за це передбачений штраф, однак у рамках кримінальної відповідальності. Якщо хтось з депутатів справді отримає вирок за кнопкодавство, - автоматично втратить мандат.