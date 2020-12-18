Голосування за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти спричинило скандал у Верховній Раді [ Редактировать ]
Шахраїв тепер шукатимуть і у Верховній Раді! Сьогодні вирішили віддати на перевірку в регламентний комітет звинувачення в тому, що нібито хтось із депутатів "кнопкодавив" під час голосування за Сергія Шкарлета на посаду міністра освіти.
Відеодоказів ще немає. А питання серйозне, виходячи з того, що Шкарлет набрав тільки 226 голосів. Якщо хоча б мінус один - призначення не було б.
Чим скінчиться ця історія - дізнаємося вже після свят. Але одне точно - у парламенті встановлять додаткові камери спостереження. А ще - посилять відповідальність за кнопкодавство. Наразі за це передбачений штраф, однак у рамках кримінальної відповідальності. Якщо хтось з депутатів справді отримає вирок за кнопкодавство, - автоматично втратить мандат.
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