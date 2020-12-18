В пятницу вечером, 18 декабря, во время социально-политического ток-шоу на телеканале "Интер" "МИР или ВОЙНА" народный депутат, сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко рассказал о катастрофической ситуации в стране.

Да, произошло страшное. Реальная драма, когда сперли деньги антиковидного фонда, и за это будут отвечать. И политически, и криминально. Ответят.

"Что сейчас? Мы абсолютно однозначно будем требовать пересмотра бюджета уже через месяц. Я скажу, где мы возьмем деньги", - сказал Бойко.

Вы, когда выпускали последнюю облигацию внутригосударственного займа и раздавали финансовым спекулянтам неделю назад под 12% годовых, - это ваша работа. Вы не будете следить за врачами. Ваша задача - не платить финансовым спекулянтам, провести реструктуризацию, перенести выплаты, не делать таких займов и оттуда взять деньги.

По его словам, правительство должно вести разумную финансовую политику, а не то, что сейчас натворили.

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