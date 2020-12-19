В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления об увольнении Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки Украины.

Стоит отметить, что проект постановления №4525 был зарегистрирован 18 декабря. Инициаторами выступили народные депутаты от "Европейской солидарности" и "Голоса".

Важно, что текст документа и сопроводительные к нему на сайте пока отсутствуют.

фото: скриншот

Напомним, 17 декабря ВР назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины. До этого он исполнял обязанности главы Минобразования. За его назначение проголосовало минимально необходимое количество народных депутатов - 226.

Как ранее сообщалось, представители общественных организаций - объединение трудовых коллективов высших учебных заведений, предвысшего и профессионально-технического образования, ректоры украинских университетов обратились с просьбой к президенту Украины Владимиру Зеленскому назначить Сергея Шкарлета Министром образования и науки Украины.

Напомним, Верховная Рада планирует собраться не внеочередное заседание, где народные депутаты рассмотрят не только проект госбюджета-2021, но и несколько кадровых вопросов.

Читайте также, Рада назначила министром аграрной политики Романа Лещенко. За соответсвующий проект постановления проголосовали 242 народных депутата.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.