В Раде появился проект постановления об увольнении Шкарлета [ Редактировать ]
В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект постановления об увольнении Сергея Шкарлета с должности министра образования и науки Украины.
Стоит отметить, что проект постановления №4525 был зарегистрирован 18 декабря. Инициаторами выступили народные депутаты от "Европейской солидарности" и "Голоса".
Важно, что текст документа и сопроводительные к нему на сайте пока отсутствуют.
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Напомним, 17 декабря ВР назначила Сергея Шкарлета министром образования и науки Украины. До этого он исполнял обязанности главы Минобразования. За его назначение проголосовало минимально необходимое количество народных депутатов - 226.
Как ранее сообщалось, представители общественных организаций - объединение трудовых коллективов высших учебных заведений, предвысшего и профессионально-технического образования, ректоры украинских университетов обратились с просьбой к президенту Украины Владимиру Зеленскому назначить Сергея Шкарлета Министром образования и науки Украины.
Напомним, Верховная Рада планирует собраться не внеочередное заседание, где народные депутаты рассмотрят не только проект госбюджета-2021, но и несколько кадровых вопросов.
Читайте также, Рада назначила министром аграрной политики Романа Лещенко. За соответсвующий проект постановления проголосовали 242 народных депутата.
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