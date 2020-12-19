Другий шанс на життя. 46-річний українець отримав нове серце. Трансплантацію провели у Рівному. Працювали одразу дев'ятеро лікарів. Свій порятунок чоловік називає справжнім дивом. Хто він та як почувається?

Показнички у Вас стабільні, серцева діяльність - ритмічна. Нове серце працює, як годинник. Ви молодець!

У грудях Сергія Кушніра б'ється нове серце. Чоловік після трансплантації. Пацієнт оговтується від надскладної операції. Йому ще важко говорити, але він уже радіє, що може дихати.

Сергій Кушнір, пацієнт:

Дихати легше стало, набагато легше все, а то ж була задишка така, що не можна було. Зараз себе почуваю набагато краще.

Чоловікові 46 років. Розповідає: проблеми з серцем почалися ще шість років тому. А останні кілька місяців - геть стало підводити.

Сергій Кушнір, пацієнт:

Увелічене було, вдвічі більше. клапан один не працював фактично. Ну і фракція виходу в мене була мала.

Єдиним шансом на порятунок для Сергія була пересадка, - запевняють лікарі.

Андрій Огінський, завідувач відділення анестезіології та інтенсивної терапії Рівненської центральної міської лікарні:

Відлік його життя йшов фактично навіть не на години, а на хвилини. Він був у національному реєстрі на трансплантацію. І це один з цих пацієнтів, який найшвидше потребував пересадки.

На пересадку серця наважилися у Рівненській міській лікарні. Сюди напередодні доставили пацієнта з тяжкою травмою голови. 37-річний житель Рівного помер на лікарняному ліжку. Родичі погодилися, щоб він став донором. Його серце підійшло Сергію Кушніру.

Ніна Кушнір, дружина пацієнта Сергія Кушніра:

Я дуже дякую мамі тій, що дала дозвіл, тому що вона врятувала життя мого чоловіка. Моя вдячність для неї немає меж.

Для родини Кушнірів трансплантація безкоштовна - її у Рівному провели місцеві медики разом зі столичними фахівцями.

Артур Габрієлян, завідувач відділення трансплантації і хірургії серця Національного інституту хірургії та трансплантології ім.Шалімова:

И реципиент, и донор были из Ровенской области. Состояние реципиента было тяжелое, и довезти его и довезти донорское сердце до Киева - было проблематично. Поэтому было принято решение выполнять трансплантацию на месте.

У Рівному таку надскладну операцію зробили вперше. Пересаджували серце майже сім годин. Результатом лікарі задоволені.

Ігор Дундюк, заступник головного лікаря Рівненської центральної міської лікарні:

Вчорашній день став для нас дуже знаменним. Не тільки для нас лікарів, а й для всієї області.

Донор з Рівного врятував життя не лише Сергію Кушніру. Його нирки та печінку успішно пересадили вже в Києві ще трьом українцям. До столиці на реабілітацію сьогодні відправили і пана Сергія - з новим серцем. Це вже восьма операція з пересадки серця в Україні.