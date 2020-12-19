Свято відчули і на прифронтових територіях. Про це подбали військові та артисти. Вони поєднали зусилля, щоб допомогти дітям, які там живуть. Увесь тиждень їздили вздовж лінії зіткнення, роздавали подарунки та показували святкові вистави - часто зовсім недалеко від окопів.

Побиті шрапнеллю та осколками стіни, заколочені вікна. Шрами війни тут майже усюди. Це прифронтова Красногорівка. Передові позиції всього за пару кілометри звідси. У цьому старому, та постраждалому від бойових дій будинку знаходиться місцева музична школа. Але сьогодні її учні - у ролі глядачів.

До дітей завітав козацький Святий Миколай та його більш сучасні помічники з соціальної мережі Тік-Ток. З такою виставою сюди приїхали запорізькі артисти.

Наталя Гонтаренко, директорка Красногорівської музичної школи:

Круто! Тому що у дітей тут немає ні кінотеатрів, ні театри, ні цирку - нічого. Тому коли якісь волонтери приїжджають з виставами, то діти з захопленням приходять - бо тут такого немає.

Ну і звісно ж привезли різноманітні подарунки: книжки, солодощі та музичні інструменти.

А це вже сусідня Мар'їнка. Тут взагалі фронт проходить по околиці. Артисти та волонтери завітали до місцевої школи, а також до незвичайного дитячого закладу, який допомагає малечі з інвалідністю та постраждалим від бойових дій.

Тетяна Збицька, перша заступниця голови Мар'їнської райдержадміністрації:

Центр в нас за 500 метрів від того, де в нас є позиції військових. І в нас є багато дітей, які через те, що знаходилися в зоні бойових дій - потребують психологічної допомоги.

На виставу зібралися дітки з особливими потребами. Такі свята тут рідкість, частіше вони чують звуки кулеметних черг та вибухів, аніж танцювальну музику та спів артистів.

Більше всього мені сподобалося, що такі нарядні гості в нас були.

Такі виступи відбулися в різних селищах та містечках прифронтової зони. Дві тисячі дітей також отримали солодощі, книги та інші подарунки. Все - в рамках волонтерського проєкту арт-перемир'я, яке діє вже другий рік, і на волонтерських засадах у ньому беруть участь різноманітні театри та арт-групи.

Максим Добролюбов, художній керівник проєкту ART:

Перемир'я - залюбки їдуть колективи якщо в них є можливість в плані репертуару, в плані якщо в них є гастролі - всі колективи співпрацюють у цьому напрямку.

Проєкт "Арт-перемир'я" засновано командувачем об'єднаних сил Сергієм Наєвим. Головне завдання - допомогти насамперед недужим дітям із соціально незахищених та нужденних сімей, які мешкають в областях, наближених до фронту.

Сергій Наєв, командувач Об'єднаних Сил ЗСУ: