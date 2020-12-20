В воскресенье, 20 декабря, на территории Украины ввели штормовое погодное предупреждение. Таким образом, по всей стране ожидается туман.

Синоптики спрогнозировали ночью и утром на Правобережье, в Черниговской и Сумской областях сильное ограничение видимости на автомобильных путях. При ней водители смогут видеть вперед на расстоянии от 200 до 500 метров.

Отмечается, что введен желтый (первый) уровень опасности.

Напомним, 19 декабря, на дорогах Украины также была туманность и ограниченность видимости. Спасатели призвали украинцев быть внимательными на дорогах.

Кроме того, украинцев предупредили о травмоопасной чрезвычайной ситуации. Также советы по безопасности получили водители.

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