Вакцинація у Франції вже встигла внести розбрат. Лише двоє з десяти мешканців будинків для людей похилого віку готові отримати щеплення від коронавірусу. Такі результати перших опитувань в одному з регіонів країни.

Чому ті, кому довгоочікувану вакцину влада готова виділити у першу чергу, не хочуть нею скористатися - дивіться далі.

Це будинок для догляду за літніми людьми в околицях Парижа. Агітувати мешканців за щеплення проти коронавірусу сюди приїхав "найвищий начальник" - Ян Ребуло керує групою із 20 таких закладів. Розмову вирішив почати з 92-річною Мадлен Боне, яка колись працювала фармацевткою.

Ян Ребуло, президент групи будинків для літніх людей:

Ви ж розумієте, маючи досвід у цій сфері, що перед тим, як вакцина виходить на ринок, проводиться низка досліджень

Скільки саме? Попросила уточнити мадам Боне. Сорок тисяч осіб? Цього замало.

Мадлен Бонне, пенсіонерка-фармацевт:

Забагато інформації вбиває суть повідомлення, розумієте? І через усі ці задобрювальні розмови ми тепер запитуємо, хіба ж ми - піддослідні кролики?

Вона і не проти, власне, бути в групі тих, над ким досліджуватимуть вакцину, запевнила жінка. Головне, аби їй це повідомили відкрито. Допомогти в боротьбі з коронавірусом для неї честь.

Треба ж з когось починати. Чому б не з літніх людей. Подивимось.

З іншого боку, мадам Мадлен дуже б не хотілося, щоб її та інших літніх людей просто використали з метою заробітків.

Мадлен Бонне, пенсіонерка-фармацевт:

Це мене дуже хвилює, бо наявні дослідження не достатньо вагомі. І якщо це все просто для бізнесу, заради того, щоб продавати вакцини тощо, я не згодна.

Не визначився, як бути, і месьє Жан Берьє. Йому уже 90. Підчепити хворобу, зізнається, страшно. Вакцинуватися теж.

Жан Бертьє, колишній оператор машин на атомному заводі:

Теоретично я не проти. Якщо не буде побічних ефектів. Бо всяке ж може статися. Медицина - не точна наука, не варто про це забувати. Можуть бути наслідки, про які й не здогадуєшся.

Менеджмент закладу, тим часом, закликає подивитись на наслідки, які уже очевидні найбільше страждають від коронавірусу найстарші французи. 93% тих, хто помер від епідемії у Франції, віком 65. І чимала частка з них - колишні мешканці таких будинків, як цей.

Ян Ребуло, президент групи будинків для літніх людей:

Вже 8, 9 чи навіть 10 місяців ми боремось, щоб захистити наші заклади від вірусу. Та попри всі запобіжні заходи інфекція все одно потрапляє сюди. Тому вакцина - це промінчик надії.

Аби точніше знати, на що саме сподіватись, мешканців 20 таких будинків опитали щодо готовності підставити плече під голку. Результат виявився невтішним.

Лорен Левасор, голова ради групи будинків для літніх людей:

Ми опитали десятки людей телефоном. З 10, двоє кажуть, що вони "за", четверо - "проти", і ще четверо "не визначилися". І причини тих, хто проти або не визначилися, однакові: відсутність впевненості, що вакцина не була розроблена занадто швидко.

За лічені дні Європейська медична агенція має затвердити вакцину. Ще кілька тижнів і її доставлять у цей будинок. На запитання, чи дозволить собі зробити укол, мадам Боне відповідає - подивимось.