Француз прийняв ванну з льодом і встановив новий світовий рекорд [ Редактировать ]
По вуха в холоді. Француз простояв у ящику з кубиками льоду дві з половиною години і встановив новий світовий рекорд. Відчайдуха звати Ромен Вандендорп, йому 34 роки, за фахом медик. Попереднього рекордсмена він перевершив на 40 хвилин. Ромен каже: його секрет у вмінні увійти в стан медитації. А ще в постійних тренуваннях.
Ромен Вандендорп, рекордсмен:
Спершу я вчився занурюватися у воду, температура якої - близька до нуля. Поступово знижував градус, додавав більше об'єму. А ще взимку бігав на морозі голим, закопувався у сніг і сидів у величезному п'ятсот літровому холодильнику.
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