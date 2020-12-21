По вуха в холоді. Француз простояв у ящику з кубиками льоду дві з половиною години і встановив новий світовий рекорд. Відчайдуха звати Ромен Вандендорп, йому 34 роки, за фахом медик. Попереднього рекордсмена він перевершив на 40 хвилин. Ромен каже: його секрет у вмінні увійти в стан медитації. А ще в постійних тренуваннях.

Ромен Вандендорп, рекордсмен: