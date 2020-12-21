Дональд Трамп оскаржуватиме результати виборів у Пенсильванії [ Редактировать ]
Дональд Трамп і далі оскаржує результати президентських виборів. Адвокати чинного американського президента звернулися до Верховного суду з проханням переглянути результати голосування у штаті Пенсильванія, який став ключовим для перемоги Джо Байдена.
Сам Трамп відклав офіційну заяву про намір балотуватися 2024 року у президенти. Мовляв, це свідчитиме про те, що він визнає перемогу Байдена. Інавгурація новообраного президента США відбудеться 20 січня.
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