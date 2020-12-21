На Дніпропетровщині у дорозі згоріла маршрутка [ Редактировать ]
На Дніпропетровщині напередодні на ходу спалахнув автобус. Інцидент стався на автошляху Дніпро-Кривий Ріг. На момент займання у салоні було сім пасажирів та водій. Ніхто не постраждав.
Всі вийшли з автобуса самостійно ще до приїзду рятувальників. За даними ДСНС, зайнялося у моторному відсіку. Ліквідували пожежу за пів години.
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Всі вийшли з автобуса самостійно ще до приїзду рятувальників. За даними ДСНС, зайнялося у моторному відсіку. Ліквідували пожежу за пів години
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