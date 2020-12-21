Європейська агенція з лікарських засобів дала дозвіл на використання препарату від "Пфайзер" та "Біонтех" на території ЄС

Вакцина схвалена! Європейська агенція з лікарських засобів дала дозвіл на використання препарату від "Пфайзер" та "Біонтех" на території ЄС. Країни Європейського Союзу готуються вже наприкінці цього тижня почати імунізацію населення. І, незважаючи на свята, посилюють карантинні обмеження. Тетяна Логунова продовжить.

На вокзалах італійських міст - натовпи людей з валізами. Жителі країни беруть відпустки і роз'їжджаються на свята. Вже через кілька днів подорожі між регіонами будуть заборонені. Різдво і Новий Рік Італія зустріне в режимі локдауну.

Джузеппе Конте, прем'єр Італії:

Це непросте рішення, але ми повинні діяти. Аби захистити людей, ми змушені посилити карантинні заходи напередодні свят.

На Різдво і Новий Рік уся територія Італії буде оголошена червоною зоною. Працюватимуть лише продуктові супермаркети і аптеки. Люди зможуть виходити з дому тільки з поважної причини. На свята в гості можна буде запросити двох людей, які повинні будуть піти додому не пізніше 10 години вечора.

Джузеппе Конте, прем'єр Італії:

Кінець цього жахіття вже видно. Навіть у режимі обмежень, ми наближаємося до дня початку вакцинації.

До нового, вже третього локдауну, готується і Австрія. Одразу після Різдва уряд посилить карантинні обмеження. З 26 грудня по 18 січня в країні не працюватимуть магазини, окрім продуктових, салони краси, перукарні і спортзали.

Себастіан Курц, канцлер Австрії:

Ми бачимо, як стрімко зростає кількість хворих в інших країнах. Так, у нас нижчі показники, у порівнянні з сусідами. Зараз ситуація стабільна. Але ми живемо не на острові, і маємо готуватися до того, що і в нас ситуація може погіршитися.

Карантинні обмеження посилює навіть Швеція, яка довго не хотіла відмовлятися від звичного ритму життя. Там визнали: особливий шлях - був хибним.

Від завтра у Швеції запровадять обмеження на кількість відвідувачів у ресторанах, магазинах та спортзалах. Якщо це не допоможе уповільнити темпи поширення хвороби, заклади закриють. А ще влада вперше порекомендувала громадянам носити в громадському транспортні захисні маски.

У режимі карантинних обмежень країни Євросоюзу почнуть і вакцинацію населення. Сьогодні Європейська агенція з лікарських засобів дала дозвіл на використання сироватки від "Пфайзер" і "Біонтех". Тепер це рішення ще має формально затвердити Єврокомісія. І якщо все пройде без затримок, 27 грудня громадяни країн ЄС отримають перші щеплення від коронавірусу.