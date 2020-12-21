Новий дорожній знак з'явився днями у Харкові - "Місце для паркування Оленів". Йдеться про водіїв, які порушують правила і залишають свої автівки, абсолютно не зважаючи на інших. Світлана Шекера розповість усі подробиці.

Перехрестя вулиць Тринклера і Маяковського - в центрі Харкова. Тут жвавий рух, крута дуга трамвайного шляху, поруч великий ринок, і чимало охочих припаркуватися.

Часто це буває так: людина залишає автомобіль прямо на трамвайних рейках. А далі приходить трамвай і чекає, доки не повернеться власник авто.

Юрій Сидоренко, директор департаменту з питань інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради:

У нас був день, коли чи два, чи три рази трамваї тут простоювали по 30-40 хвилин.

Бувало, терпець пасажирам уривався і вони власноруч переставляли автівки. Цього ж тижня не витримали чиновники і встановили ось такий знак.

Юрій Сидоренко, директор департаменту з питань інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради:

Якщо ти став сюди, то ти визнаєш - я олень! Більше того, отут де зараз стоїть оцей автомобіль, буде на асфальт нанесено такий же малюнок в розмір автомобіля, що це стоянка для оленів.

Та навіть після появи знаку так званих "оленів" менше не стає.

А ви не заважаєте трамваю? - Нет нет, не мешаю. - Нет. - Нормально стоїте? - Та нормально. Щас секунда делов, отдам и все.

Костянтин Пономарьов, житель Харкова:

Место для парковки оленей. А я олень. Нормально все. Все в порядке. Ну как, я родственник оленя. Я по гороскопу овен, а овен же… Все, все, как положено. - Не заважає ваша машина трамваю? - Нет, я думаю, трамваю точно не заважає. Ну… хотя вы правы, переставлю.

Містяни новий знак фотографують. І критикують.

А вы считаете, это знак? - Ви думаєте, що це не знак? - Вы правила дорожного движения знаете?

Євген Зарудний, житель Харкова:

Мають знаки бути відповідні до правил дорожнього руху. Встановлення знаків, не передбачених правилами дорожнього руху, це взагалі підсудна справа.

У патрульній поліції визнають: в правилах дорожнього руху такого знаку немає, проте знімати його не планують.

Дмитро Гайдук, речник патрульної поліції Харкова:

Там, де встановили цю інформаційну табличку загалом заборонена зупинка пунктом 15,9 правил дорожнього руху України.

У міській раді хочуть підсилити новий знак легітимним - "Зупинка і стоянка заборонена". А щойно він з'явиться - "оленів на колесах"штрафуватиме інспекція з паркування.