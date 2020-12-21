Президент Франции Эммануэль Макрон заразился коронавирусом - его тест на COVID-19 показал положительный результат. Состояние Макрона стабильное, однако все еще есть симптомы коронавируса. Об этом сообщает BFMTV.

Тем не менее глава государства продолжает работать из своей резиденции, находясь на самоизоляции. Об этом сообщил представитель французского правительства Габриэль Аттал.

Так, Макрон участвовал в совете министров по видеоконференции.

В субботу, 19 декабря, личный врач президента рассказал, что у его пациента наблюдаются кашель, ломота, усталость.

Добавим, что сегодня, 21 декабря, у Эммануэля Макрона день рождения. Ему исполнилось 43 года.

Ранее сообщалось, что во Франции вводят комендантский час. Он начал действовать со вторника, 15 декабря. Соблюдение ограничений будет усиленно контролироваться. В случае нарушения грозит штраф в размере 135 евро.

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