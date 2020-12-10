В четверг, 10 декабря, власти Франции приняли решение ввести комендантский час по всей территории страны. Он начнет действовать со вторника, 15 декабря. Об этом заявил премьер-министр Франции Жан Кастекс, передает Le Figaro.

Комендантский час будет действовать с 20:00 до 6:00. Соблюдение ограничений будет усиленно контролироваться. В случае нарушения грозит штраф в размере 135 евро.

Исключения для соблюдения комендантского часа также будут. В частности, запрет можно будет не соблюдать по профессиональным причинам, веским семейным обстоятельствам, медицинским причинам и в случае прогулок с животными.

При этом отмечается, что на Рождество, 24 декабря, комендантский час будет отменен. При этом 31 декабря ограничение будет действовать.

Кроме того, с 15 декабря во Франции будет разрешены межрегиональные поездки, которые ранее были запрещены.

Ранее в Албании полицейский застрелил нарушителя комендантского часа.

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