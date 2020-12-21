У багатьох медзакладах в Україні лікарі не можуть отримати своїх чесно зароблених копійчаних зарплат

Та проблема не лише з виплатами. У багатьох медзакладах в Україні лікарі не можуть отримати своїх чесно зароблених копійчаних зарплат! На Закарпатті - більш як дві сотні медпрацівників не бачать грошей місяцями! Чому так сталося: що в той час, коли влада називає медицину пріоритетом, медики на голодному пайку? Питала - Мар'яна Мартин.

Світлана Довганинець, медсестра КНП "Воловецька районна лікарня":

Хворі різні: з ішемічною хворобою серця, тепер більшість пневмонії. Хворі тепер у нас тяжкі, з оксигенаторами лежать.

Це - Світлана Довганинець. Тут, у Воловецькій лікарні, вона працює медсестрою майже 40 років! І з таким стажем та кваліфікацією отримує зарплату, меншу за мінімальну - немає і п'яти тисяч гривень.

Робимо за любов до тих хворих за ентузіазм, а не за зарплату. Чоловік утримує сім'ю, і на даний час і мене.

А інакше, без допомоги, медикам просто не вижити. Бо навіть їхню мізерну зарплату дають із величезними затримками.

Оксана Щербей, завідувачка дитячого відділення КНП "Воловецька районна лікарня":

Минулий тиждень виплатили остаточно вересень і частину жовтня. І сьогодні закрили нам жовтень. Ну, якоби заборгованість є за листопад і грудень.

У Воловецькій лікарні - двісті тридцять п'ять працівників. Їм заборгували майже чотири мільйони гривень. За цим фактом прокуратура відкрила кримінальне провадження. Хто ж винен у такій ситуації? - Намагаються пояснити обласні чиновники.

Анатолій Пшеничний, директор департаменту охорони здоров'я Закарпатської ОДА:

Виникали такі помилки, кошти на рахунках були, але заборгованість виникала, бо фактично не знали чітко, як їх спрямувати і за що спрямувати. Скажемо так підказали шляхи вирішення, або виходу з цієї ситуації.

Та очільник Воловецької лікарні каже: як би не виправдовувалися чиновники різних рангів, ситуація не вирішена. Частково погасити борги змогли коштом районної ради. А що далі - невідомо. Мовляв, Нацслужба здоров'я відмовляється укладати з медзакладом контракти на частину пакетів послуг. Зокрема, на пологове відділення.

Іван Лопіт, директор КНП "Воловецька районна лікарня":

Нам сказали, виконайте ту умову. Ми умову виконали, наркознодихальний апарат купили, встановили 20 чи 29, якщо не помиляюся, травня. Червень, липень, вересень жовтень. Зверталися і до голови НЗСУ - відповіді реально не було.

У Нацслужбі здоров'я переконують: із Воловецької лікарні до них не зверталися.

Лілія Гудзь, керівник пресслужби Національної служби здоров'я України:

Вони не подавали заявку на цей договір. Національна служба здоров'я законтрактує лікарню на будь-який пакет послуг, якщо лікарня буде відповідати вимогам до цього пакету.

Лікарі своє право на законну заробітну плату готові обстоювати. Якщо гроші не дадуть до новорічних свят - вийдуть на акцію протесту.