Представитель Украины при Европейском Союзе Николай Точицкий заявил о том, что в ближайшее время в Украине планируется введение новых обязательных требований для въезда на территорию Евросоюза из-за карантинных мер. Об этом сообщает издание со ссылкой на сообщения дипломата Николая Точицкого во время онлайн-брифинга.

Так, при въезде на территорию Европейского Союза предоставление удостоверения о вакцинации от COVID-19 станет обязательным требованием.

Я не исключаю, что именно это и будет одним из главных элементов для того, чтобы представители и граждане третьих стран находились на территории Европейского Союза. Не исключаю, потому что в принципе, что тогда должно лежать в основе, кроме уровня заболеваемости и, конечно, свидетельства о том, что ты вакцинирован сертифицированной вакциной для государств-членов ЕС?

Дипломат Николай Точицкий также отметил, что сначала необходимо будет дождаться первых результатов вакцинации в странах-членах ЕС, и только потом можно говорить о том, нужно ли делать обязательным требованием для въезда украинцев предоставление сертификата о вакцинации.

Напомним, что ученые назвали недостатки вакцин от COVID-19. Читайте также о том, что Всемирный банк выделит Украине деньги на вакцину от коронавируса.

Ранее сообщалось, что Африка не готова к вакцинации населения от COVID-19. Также сообщалось, что вакцина для борьбы с коронавирусной инфекцией от Moderna признана безопасной. Побочные эффекты крайне редки и не вызывают опасений.

Кроме того, вакцину Nanocovax начали испытывать на людях. Разработкой препарата занимается компания Nanogen Pharmaceutical Biotechnology.

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