В четверг, 17 декабря, Европейский союз обновил список "зеленой зоны", в него попали страны, граждане которых смогут свободно попасть на территорию блока. Соответствующий список опубликован на сайте Совета Европы.

Отметим, что в списке Украины до сих пор нет.

На данный момент список выглядит так:

Австралия,

Япония,

Новая Зеландия,

Руанда,

Сингапур,

Южная Корея,

Таиланд,

Китай (при условии подтверждения взаимности).

Также странам-членам ЕС рекомендуется постепенно снимать ограничения на поездки для специальных административных районов Китая, Гонконга и Макао, при условии подтверждения взаимности.

Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикан должны рассматриваться как жители ЕС для этой рекомендации.

Напомним, что ученые назвали недостатки вакцин от COVID-19. Читайте также о том, что Всемирный банк выделит Украине деньги на вакцину от коронавируса.

Ранее сообщалось, что Африка не готова к вакцинации населения от COVID-19. Также сообщалось, что вакцина для борьбы с коронавирусной инфекцией от Moderna признана безопасной. Побочные эффекты крайне редки и не вызывают опасений.

Кроме того, вакцину Nanocovax начали испытывать на людях. Разработкой препарата занимается компания Nanogen Pharmaceutical Biotechnology.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.