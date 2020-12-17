Евросоюз обновил список стран "зеленой зоны" [ Редактировать ]
В четверг, 17 декабря, Европейский союз обновил список "зеленой зоны", в него попали страны, граждане которых смогут свободно попасть на территорию блока. Соответствующий список опубликован на сайте Совета Европы.
Отметим, что в списке Украины до сих пор нет.
На данный момент список выглядит так:
- Австралия,
- Япония,
- Новая Зеландия,
- Руанда,
- Сингапур,
- Южная Корея,
- Таиланд,
- Китай (при условии подтверждения взаимности).
Также странам-членам ЕС рекомендуется постепенно снимать ограничения на поездки для специальных административных районов Китая, Гонконга и Макао, при условии подтверждения взаимности.
Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикан должны рассматриваться как жители ЕС для этой рекомендации.
Напомним, что ученые назвали недостатки вакцин от COVID-19. Читайте также о том, что Всемирный банк выделит Украине деньги на вакцину от коронавируса.
Ранее сообщалось, что Африка не готова к вакцинации населения от COVID-19. Также сообщалось, что вакцина для борьбы с коронавирусной инфекцией от Moderna признана безопасной. Побочные эффекты крайне редки и не вызывают опасений.
Кроме того, вакцину Nanocovax начали испытывать на людях. Разработкой препарата занимается компания Nanogen Pharmaceutical Biotechnology.
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