Райський куточок у вогні. На Великому острові Гаваїв прокинувся вулкан Кілауеа. Виверження почалося раптово і стрімко набирає сили.

Евакуювати місцевих жителів поки що не планують, але всіх просять користуватися захисними респіраторами і берегти очі від попелу.

Попереднє виверження Кілауеа влітку 2018 знищило кілька селищ. А від вибуху лави у морі постраждали десятки туристів.