На Гавайях прокинувся вулкан Кілауеа [ Редактировать ]
Райський куточок у вогні. На Великому острові Гаваїв прокинувся вулкан Кілауеа. Виверження почалося раптово і стрімко набирає сили.
Евакуювати місцевих жителів поки що не планують, але всіх просять користуватися захисними респіраторами і берегти очі від попелу.
Попереднє виверження Кілауеа влітку 2018 знищило кілька селищ. А від вибуху лави у морі постраждали десятки туристів.
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