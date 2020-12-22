ВОЗ созывает совещание из-за нового штамма COVID [ Редактировать ]
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созовет собрание членов для обсуждения стратегий противодействия новому штамму коронавируса. Даты заседания еще нет.
"ВОЗ созовет (на совещание, - ред.) страны-члены для обсуждения стратегий тестирования и снижения рисков передачи вируса", - сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
В заявлении во вторник ВОЗ повторила, что пока недостаточно информации, чтобы определить, может ли новый штамм коронавируса повлиять на эффективность вакцины.
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