Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созовет собрание членов для обсуждения стратегий противодействия новому штамму коронавируса. Даты заседания еще нет.

"ВОЗ созовет (на совещание, - ред.) страны-члены для обсуждения стратегий тестирования и снижения рисков передачи вируса", - сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.

В заявлении во вторник ВОЗ повторила, что пока недостаточно информации, чтобы определить, может ли новый штамм коронавируса повлиять на эффективность вакцины.

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