Лукашенко отримає кредит від Росії [ Редактировать ]
Росія виділить білоруській владі кредит на суму мільярд доларів. Відповідне розпорядження підписав прем'єр-міністр Федерації.
Гроші дадуть двома траншами, перший вже до кінця поточного року. Аналітики вказують на погіршення економічної ситуації в Білорусі на тлі масових протестів проти Лукашенка.
Сам він заявляв, що страйки і мітинги жодного ефекту не мають.
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Росія виділить білоруській владі кредит на суму мільярд доларів. Відповідне розпорядження підписав прем'єр-міністр Федерації.
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