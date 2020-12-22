Гроші дадуть двома траншами, перший вже до кінця поточного року

Росія виділить білоруській владі кредит на суму мільярд доларів. Відповідне розпорядження підписав прем'єр-міністр Федерації.

Гроші дадуть двома траншами, перший вже до кінця поточного року. Аналітики вказують на погіршення економічної ситуації в Білорусі на тлі масових протестів проти Лукашенка.

Сам він заявляв, що страйки і мітинги жодного ефекту не мають.