У США запровадили нові санкції проти Росії та Китаю [ Редактировать ]
Сполучені Штати запровадили санкції проти сотні російських і китайських компаній - список оприлюднило Міністерство торгівлі.
Зазначається, що ці фірми співпрацюють зі збройними силами своїх держав у шкідливих операціях. Тож віднині не можуть купувати деякі товари і технології у США.
Зокрема, серед російських організацій під обмеження потрапили Міноборони, Служба зовнішньої розвідки, підприємства оборонної, ракетно-космічної та авіаційної галузі.
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