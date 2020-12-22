Вадим Костюченко працює в УАФ/ФФУ з березня 2015 року. Одразу після перемоги на президентських виборах Андрія Павелка функціонер отримав посаду першого віце-президента, яку обіймає досі. Перед цим він хоч і не трудився в федерації, але був тісно пов’язаний зі спортом як чиновник з 1999 року. Наприклад:

займався зв’язками з громадськістю в київському «Динамо», пізніше став віце-президентом клубу;

був заступником голови, а потім віце-президентом федерації футболу Києва;

працював першим заступником міністра у справах сім’ї, молоді та спорту, також опікувався відповідним департаментом КМДА.

Це лише найпомітніші посади в трудовій діяльності Костюченка. На фоні інших перших віце-президентів УАФ – Анатолія Дем’яненка, Олега Протасова, Алана Плієва чи Назара Холодницького – Вадим є досвідченим футбольним функціонером, а не просто іменитою чи впливовою людиною з тусовки. Можливо, саме тому він став другою людиною в федерації після Павелка.

Костюченко є представницькою фігурою в УАФ. Їздить по регіонах, вручає тренерські дипломи, бере участь в жеребкуваннях, виступає на партнерських заходах - загалом, веде керівну діяльність асоціації там, де цього не встигає робити Павелко. З решти перших віце-президентів приблизну публічну роль має хіба що Олег Протасов.

Але є й інший бік активності Вадима на посаді - скандали, пов’язані з його іменем. Разом зі звинуваченнями з минулих місць роботи це виставляє Костюченка подекуди в гіршому світлі, ніж його начальника Павелка, проти якого веде розслідування навіть Верховна Рада.

Звинувачення: виховував лояльність регіональних федерацій до Павелка

У 2017-18 роках в кількох обласних федераціях футболу України відбулись кардинальні зміни. Замість чинних організацій утворювались нові юридичні особи, яких згодом включали в колективні члени УАФ, а попередників звідти виключали.

Так, наприклад, сталось в тернопільському осередку. Раніше його очолював лояльний до Григорія Суркіса Володимир Мариновський, але у 2018 році в місті поряд з підопічною йому Тернопілською обласною федерацією футболу з’явилась Асоціація футболу Тернопільщини. Очолив її однопартієць Павелка, представник провладної БПП Тарас Юрик.

Так само сталось ще в кількох областях, де опирались керівництву УАФ.

"Приїжджає делегація з Києва в складі першого віце-президента [Костюченка], начальника управління справами [Алана Плієва] та інших. Протягом 3-4 днів у різних готелях міста вони зустрічаються практично з усіма, хто якимось чином від них залежить. Хтось повинен отримати ліцензію, хтось зробити операцію – на кожного знаходять важіль тиску. Одним кажуть: "Ти просто не прийдеш". Іншим кажуть: "Ти не будеш голосувати", - пояснював тоді схему Ігор Резнік, член виконкому неугодної Федерації футболу Одеської області, роботу якої блокували на користь нової організації.

Замість неї тоді створили Одеську обласну футбольну асоціацію, яку до сьогодні очолює чинний міністр охорони здоров’я, а тоді – губернатор Одещини Максим Степанов.

Той же Мариновський пізніше розповів, як керівництво ФФУ могло домовлятись про лояльність – на прикладі того ж Тараса Юрика: "Я посварився з першим віце-президентом ФФУ Костюченком. Він відповідає за розподіл коштів за програмою "Хет-трик" для [будівництва] спортивних майданчиків по регіонах. Відбувається їхній нечесний розподіл – майданчики використовують в політичній боротьбі, щоб завтра Юрик поставив 2-3 майданчики в області, я цього не виключаю. Цього йому вистачило б, щоб виграти вибори до Верховної Ради".

Звинувачення: намагався взяти під контроль фанатів, конфліктував з ними

На посаді віце-президента «Динамо» Костюченко запам’ятався напруженими стосунками з ультрас київського клубу. Наприклад, після подій в фіналі Кубка України 2007 року (коли на трибунах НСК «Олімпійський» відбулись жорсткі сутички між динамівськими фанатами та беркутівцями) Вадим зініціював створення служби забезпечення порядку на стадіоні. Ідея полягала в тому, щоб таку службу наповнювали люди з середовища самих фанатів. Але чиновник зустрів опір.

"У нас є тривала історія спілкування з Костюченком – ми добре пам’ятаємо, якими методами і як він працював, – йшлося у зверненні ультрас "Динамо" у 2015 році. – Для тих, хто не в курсі – сутички фанатів "Динамо" зі "службою безпеки" клубу безпосередньо на трибунах та випадки, коли на виїздах на сектори потрапляли привезені "туристи", а динамівські фанати залишалися поза стадіоном, – це справа саме його рук. І це далеко не повний список.

Також є інформація, що Костюченко займався збором тітушок на «антимайдан» у 2013-2014 роках. Тому ще раз хочемо підкреслити: ми не хочемо мати ніякого відношення до будь-яких структур, до яких він має хоча б найменший стосунок».

Це звернення стало реакцією WBC на створення руху "Вірні збірній", до якого Костюченко мав прямий стосунок вже як керівник ФФУ. На думку тих же ультрас "Динамо", ціль проекту – переманити на свій бік лідерів фанатських груп України та розділити таким чином їхнє середовище.

"Отримавши посаду в ФФУ, він [Костюченко] почав свою бурхливу діяльність по створенню зазначеного вище «об’єднання вболівальників». Близькими до Костюченка людьми вже створено псевдофанатській паблік, куди запрошують до участі людей з різних рухів. Крім того, хлопцям з деяких топових рухів (в тому числі й нашого) пропонувалися квитки, безкоштовні перельоти / поїздки на матчі збірної України в Іспанію та Словаччину. У планах цієї організації як мінімум очолити розподіл квитків на ігри збірної України як вдома, так і на виїзді".

Костюченко здавна працює з молоддю. Зокрема, він був або є пов’язаний з кількома молодіжними організаціями на кшталт "Українська соціал-демократична молодь".

Звинувачення: впливав на офіційних осіб УПЛ

Ще один виток протистояння Костюченка з минулим роботодавцем – київським "Динамо". В серпні 2017 року біло-синій клуб покарали дискваліфікацією НСК "Олімпійський" через піро-шоу його фанатів на Суперкубку в Одесі.

"КДК [...] оштрафував нас на 200 тисяч гривень та двома матчами умовної дискваліфікації. Ми не подавали апеляцію тому, що й самі відчували десь провину. Але потім пішла апеляція президента УПЛ Володимира Генінсона – його про це попросили перший віце-президент ФФУ Вадим Костюченко та керівник апарату президента ФФУ Алан Плієв.

І хоч КДК зменшив нам грошовий штраф, зате дав один матч без глядачів. Тому "Динамо" просить КДК перевірити Костюченка та Плієва на незаконний вплив на офіційних осіб прем’єр-ліги", – скаржився тоді віце-президент киян Андрій Мадзяновський.

Ситуацію надовго запам’ятав президент киян Ігор Суркіс. Через рік він знову її згадував, коли киян вкотре покарали матчем без глядачів.

Звинувачення: контроль суддівського корпусу

Два роки тому журналісти ютуб-шоу "ТаТоТаке" Сергій Болотніков та Костянтин Андріюк розповіли, що отримали лист від неназваного українського арбітра. В ньому він повідомив – роботу комітету арбітрів віднедавна непублічно контролює перший віце-президент УАФ Вадим Костюченко. Настільки, що приходить на внутрішні засідання рефері та висловлює деяким з них претензії.

А нещодавно про це ж заявив дискваліфікований довічно (покарання досі не вступило в дію) президент «Агробізнеса» Олег Собуцький: «Арбітрів на матчі призначає не Лучано Лучі. Італієць ходить до віце-президента Костюченка, а там йому вже кажуть, кого ставити».

Це звинувачення перегукується зі звинуваченнями з 2012 року, коли Костюченко працював головою Деснянської РДА Києва. Тоді трапився конфлікт на місцевому ринку "Юність" – його хотіли знести, але цьому опирались торговці. Голова Вільної профспілки підприємців України Валентина Коробка звинуватила тоді Вадима в тіньовій роботі:

"Ми офіційно заявляємо, що в районі діє та ж сама банда, що діяла в 1990-х. Організатор – депутат Київради Олександр Ліщенко, його так званим заступником є голова району Костюченко, прокурор району та начальник районної міліції. Вони буквально вивозять людей у ліс і вимагають відкати від третини до половини прибутку кожного з підприємців".

Звинувачення: тиск на клуби в питанні догравання першої ліги

Найсвіжіша історія в цьому переліку. В ній Костюченка та керівництво УАФ звинувачували як в діях на користь певних клубів, так і в тиску на інші. Спочатку федерації закидали намір допомогти «Руху», «Волині» та «Минаю» вийти в УПЛ – просто не допустити догравання першої ліги, в якій ці троє на той момент лідирували.

"Починаючи з п’ятого червня, президент УАФ Андрій Павелко обдзвонює членів виконкому асоціації, домагаючись, щоб вони проголосували проти відновлення чемпіонату України в першій лізі. [...] Наскільки мені відомо, перший заступник Павелко Вадим Костюченко дотримується тієї ж позиції і займається тим же", – говорив тоді противник зупинки чемпіонату, гендиректор "Оболоні-Бровар" Олександр Різниченко. Щоправда, потім він відкликав звинувачення на адресу Павелка в цій справі.

"В цьому шоу імені Костюченко я участі не беру, – коментував події президент петровського "Інгульця" Олександр Поворознюк, чий клуб теж боровся за підвищення. – Скажу більше, "Інгулець" хочуть не пустити в вишку методом непроходження атестації. За прохід в УПЛ бабки взяті, а "Інгулець" сплутав всі карти. Тому з "Інгульцем" хочуть вчинити, як з "Десною". Але я гарантую, що об нас Вадік зламає зуби. Він, до речі, вже раз вставляв і ще раз вставить. На це я виділю йому грошей. Все інше тільки за спортивним принципом".

Щоправда, після особистого візиту Костюченка в Петрово Поворознюк був уже іншої думки. А нещодавно Вадим разом з Андрієм Павелком знову відвідав клуб з Кіровоградщини.

Павелко и Костюченко посетили строительство стадиона "Ингульца"

Чимало претензій до Костюченко назбиралось у колишнього президента ПФЛ Сергія Макарова – він втратив посаду якраз після рішення про відновлення змагань в першій лізі. На його думку, в цьому винен саме перший віце-президент УАФ, який підбурював клуби виступити проти нього: "Костюченко координував цей процес. В команду УАФ [тепер] я, звісно, не піду – не зможу працювати з Вадимом. Не хочу навіть спілкуватись із ним".

Червоною ниткою через усі ці конфлікти тягнеться історія з можливо підробним дипломом Костюченка про здобуту освіту в Київському політехнічному інституті – завдяки документу Вадим здобув ще дві вищі освіти. Щоправда, правоохоронні органи, за словами функціонера, уже розслідували цю ситуацію і криміналу не знайшли. Тому такі повідомлення в ЗМІ він назвав "анонімними атаками та фейками".

Але їх він хоча б прокоментував, на відміну від описаних вище звинувачень. Tribuna.com не раз намагалась отримати пояснення керівництва УАФ, але марно. При цьому ми залишаємось відкритими й готовими збалансувати ці звинувачення поясненнями Вадима Костюченка та Андрія Павелка.