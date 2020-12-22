Українську економіку чекатимуть складні часи вже в найближчому майбутньому, якщо зараз не надати достатньої підтримки бізнесу - аби у людей була стабільна робота і зарплата. Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" сказав Прем’єр-міністр України (2016-2019) Володимир Гройсман.

"Мова про розуміння фундаментальних речей. Свого часу у мого Уряду була позиція щодо формування основ середнього класу. Ми розуміли, що стабільність і економічне зростання - це передумова формування середнього, незалежного якісного класу, - сказав Володимир Гройсман. - А якщо зараз уряд і влада не розуміють, що це важливо, нас чекають складні часи".

За словами політика, епізод з підприємцями, і фактичний провал політики їхньої підтримки - це лише епізод цілої системи глибокого нерозуміння речей, яка веде країну до економічного піке. Адже, як наголосив Володимир Гройсман, середній клас - це не тільки підприємець, це ще й вчитель, фермер, лікар, військовий.

"Давайте подивимося на вчителя. В 2018 році ми ухвалили рішення про зростання зарплат вчителів на 70%. Виконання рішення кілька разів вже відкладали, - сказав Володимир Гройсман. - По фермерах. Потрібно формувати основу фермерського руху, але натомість ухвалюються недолугі "земельні" рішення, які забирають у фермера можливості володіти своєю землею".

В контексті підтримки підприємництва Володимир Гройсман назвав три ключові речі, потрібні сьогодні бізнесу - мова про доступні кредитні кошти, бажано під "нуль" відсотків, реструктуризація податкових платежів, а також прямі дотації, які сьогодні пропонують уряди більшості країн світу. Урядова програма "5-7-9" такою не є, адже вводить підприємців в додаткові борги.

"Має бути нормальний підхід, якого я не бачу. Я вимагаю від Уряду - зберіться з людьми, знайдіть рішення, підтримайте підприємців! Закликаю Уряд бути адекватним!", - сказав Володимир Гройсман