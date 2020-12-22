В Киеве спортсмен выполнил уникальный трюк на сноуборде (видео) [ Редактировать ]
В Киеве во время соревнований среди профессиональных лыжников и сноубордистов "Дабл Трипл Snow Fest 2020" впервые показали уникальный трюк на сноуборде.
Об этом сообщает Telegram-канал "Киев Сейчас".
Спортсмен из Днепра Сергей Барковский впервые в истории выполнил трюк Backflip-Wallride-Backflip и занял за него третье место.
"Дабл Трипл Snow Fest" - это соревнования по сноубордингу и фри-ски на уникальном споте.
На этот раз фестиваль в Киеве собрал райдеров из Украины и 15 других стран мира: США, Канады, Нидерландов, Франции, Швейцарии, Австрии, Испании, Грузии, Польши, Словакии, Беларуси, Латвии и Марокко. В течение двух дней они соревновались в категориях air и jibbing с суммарным призовым фондом 10 тысяч евро.
Для соревнований организаторы построили под Аркой дружбы народов один из самых больших городских сноупарков Европы - его высота составляла 15 метров.
Ранее сообщалось, что украинская теннисистка одержала победу на престижных соревнованиях. Завацкая занимает 105 строчку в рейтинге WTA.
Также мы писали о том, что велогонщика "снес" автомобиль во время соревнований. Незадолго до финиша на трассу, где проходило спортивное мероприятие, выехал гражданский автомобиль, который и совершил наезд на Максимилиана Шахмана.
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