У Києві виявили найбільшу кількість нових заражень на COVID-19 [ Редактировать ]
Що ж стосується "традиційного" коронавірусу, то протягом минулої доби його в Україні підхопили 8 513 людей. Як повідомили у Мінохорони здоров'я, 232 людини померли, натомість одужали понад 14 тисяч.
Найбільша кількість нових випадків у Києві (понад тисяча), на Дніпропетровщині - 992 та на Одещині - 914.
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