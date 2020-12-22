Що ж стосується "традиційного" коронавірусу, то протягом минулої доби його в Україні підхопили 8 513 людей

Що ж стосується "традиційного" коронавірусу, то протягом минулої доби його в Україні підхопили 8 513 людей. Як повідомили у Мінохорони здоров'я, 232 людини померли, натомість одужали понад 14 тисяч.

Найбільша кількість нових випадків у Києві (понад тисяча), на Дніпропетровщині - 992 та на Одещині - 914.