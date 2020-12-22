В Україні змінять ПЛР-тести через новий штам коронавірусу. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, фіксувати модифікований вірус можуть і нинішні тести. Однак на їх перегляді наполягають у Всесвітній Організації з охорони здоров'я. Тож найближчим часом українські посадовці проведуть спеціальну зустріч із виробниками та постачальниками тестів.

Загалом, натепер зареєстровано 12 тисяч мутацій геному коронавірусу. Випадків так званого "британського штаму" в Україні ще не реєстрували.

Віктор Ляшко, головний державний санітарний лікар України: