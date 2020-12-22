Україна змінить тести на COVID-19 через новий штам [ Редактировать ]
В Україні змінять ПЛР-тести через новий штам коронавірусу. Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
За його словами, фіксувати модифікований вірус можуть і нинішні тести. Однак на їх перегляді наполягають у Всесвітній Організації з охорони здоров'я. Тож найближчим часом українські посадовці проведуть спеціальну зустріч із виробниками та постачальниками тестів.
Загалом, натепер зареєстровано 12 тисяч мутацій геному коронавірусу. Випадків так званого "британського штаму" в Україні ще не реєстрували.
Віктор Ляшко, головний державний санітарний лікар України:
Реагуючи на цю ситуацію, яка відбувається у світі, в кінці грудня центр громадського здоров'я, збере всіх виробників тест систем ПЛР та постачальників і про зміну праймерів, які Велика Британія опублікує 27 грудня, для того, щоб змінити наші також ПЛР системи і додатково додати мішень, яка буде виловлювати саме нового мутованого вірусу.
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