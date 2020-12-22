COVID-19 дістався найвіддаленіших куточків Землі [ Редактировать ]
COVID-19 дістався найвіддаленіших куточків Землі. Вірус виявили на чилійській дослідницькій станції О'Гіґґінз - в Антарктиді. Донині це був єдиний континент на планеті, який не зачепила пандемія. А сама база, навіть за антарктичними мірками, вважалася важкодоступною.
Заразилися одразу 36 осіб - чилійські військові та персонал станції. Усіх евакуювали в місто Пунта-Аренас на півдні Чилі. Інфіковані перебувають на самоізоляції і почуваються добре. Крім того, коронавірус виявили у трьох членів екіпажу корабля, який прибув на допомогу полярникам.
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