COVID-19 дістався найвіддаленіших куточків Землі. Вірус виявили на чилійській дослідницькій станції О'Гіґґінз - в Антарктиді. Донині це був єдиний континент на планеті, який не зачепила пандемія. А сама база, навіть за антарктичними мірками, вважалася важкодоступною.

Заразилися одразу 36 осіб - чилійські військові та персонал станції. Усіх евакуювали в місто Пунта-Аренас на півдні Чилі. Інфіковані перебувають на самоізоляції і почуваються добре. Крім того, коронавірус виявили у трьох членів екіпажу корабля, який прибув на допомогу полярникам.