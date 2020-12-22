"Енергоатом" створила сховище ядерних відходів: які вигоди такого об'єкта в Україні? [ Редактировать ]
Україна остаточно позбувається залежності від російських підприємств, що зберігають відпрацьоване ядерне паливо. Відтепер національна компанія "Енергоатом" має власне сховище ядерних відходів. Його спорудили в Чорнобильській зоні. Про ризики і вигоди такого об'єкта розповість Ігор Левенок, який там побував.
Ось на цьому майданчику в таких циліндричних контейнерах зберігатиметься відпрацьоване ядерне паливо. Першу партію небезпечних відходів з атомних електростанцій сюди мають доставити в травні. Після цього радіаційний фон тут зміниться і доступ на цю територію буде вкрай обмежений.
Відпрацьоване ядерне паливо сюди доправлятимуть тільки з українських АЕС. Залізницею. Ось так у контейнерах із високоякісної неіржавної сталі. Американська розробка. Її використовують провідні країни світу. Кожну таку ємність заливатимуть товстим шаром бетону. Вага однієї конструкції 200 тонн. Циліндри з радіонуклідами стоятимуть просто неба. Та енергетики запевняють: навіть для найближчих населених пунктів жодних ризиків нема.
Андрій Савін, головний інженер сховища відпрацьованого ядерного палива:
Когда ядерное топливо будет приниматься, то там именно на площадке хранения, где будет дополнительное ограждение и котроль будет производиться ви это увидите, там да скажем в двух метрах от такого контейнера, в котором будет ядерное топливо будет примерно триста милирентген в час.
Територію сховища ретельно охоронятимуть. Контейнери здатні витримати всі природні катаклізми,- кажуть інженери. Землетрус чи торнадо. Вистоять навіть, якщо на них із неба впаде літак. За екологічною безпекою постійно стежитимуть інспектори МАГАТЕ.
Андрій Савін, головний інженер сховища відпрацьованого ядерного палива:
Здания и оборудование которые предназначены для ядерного топлива, а это не только контейнери, это и кран, который ви видели и колоны самого здания, они расчитаны на максимальное воздействие. Максимальное расчетное землетрясение на этой площадке шесть баллов и смерч типа три ноль.
Щороку національний "Енергоатом" віддавав 200 мільйонів доларів за тимчасове зберігання ядерних відходів російським компаніям. І за угодою ці відходи мають повернутися в Україну після п'ятдесяти років. Тож створення власного сховища є стратегічним рішенням.
Петро Котін, в. о. президента НАЕК "Енергоатом":
Саме головне ми намагаємося завершити цю ситуацію з Росією, коли ми маємо залежність від Росії, як з боку свіжого палива, так і з боку відпрацьованого палива.
Кредит на будівництво сховища Україна отримала від Сполучених Штатів. 37 мільярдів гривень. Об'єкт окупиться за шість років. До того ж наша держава отримає право на технологію власного виробництва такого обладнання. І з часом торгуватиме ним.
Петро Котін, в. о. президента НАЕК "Енергоатом":
В наші плани входить купити 90 контейнерів цих, але зараз буде передача технології і звичайно ми такі контейнери можемо виробляти самі.
Незважаючи на зону відчуження, нині на цій ділянці фахівці Енергоатому створили безпечні умови для праці персоналу.
Радіаційний фон тут у межах норми, навіть трохи нижчий ніж у Києві. Фахівці кажуть, що це завдяки тому, що тут був знятий верхній шар землі, забруднений після чорнобильської аварії.
Сховище розраховане на 458 контейнерів і буде повністю заповнене через п'ятдесят років. Ядерні відходи тут "спатимуть" сотню років. Потім, людство має вигадати спосіб, як безпечно для довкілля його утилізувати, або отримати користь.
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