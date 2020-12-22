І Юлія Свириденко, яка опікуватиметься підприємцями, відсьогодні - заступниця голови Офісу Президента. На цій посаді вона замінила Юлію Ковалів.

Кадрові ротації не лише на Банковій. Усупереч депутатській думці уряд таки призначив виконувачем обов'язків міністра енергетики колишнього виконавчого директора Нафтогазу - Юрія Вітренка. Чому його кандидатура викликає стільки суперечок? І яких змін очікувати в енергетиці з його приходом? Богдан Вербицький - далі.

"Найнеобхідніше" призначення в Кабміні...

Юрій Вітренко, т.в.о. міністра енергетики України:

Вже довгий час немає міністра енергетики від чого страждає дуже важлива галузь економіки України.

І водночас найбільш дискусійне та емоційне.

А що я повинен відповісти? Це ж не до мене питання!

Комітет 10 голосами з 22 не підтримав цю кандидатуру.

Не сподобалася кандидатура навіть монобільшості! Результат - "на табло".

Утім із депутатами не вийшло. Знайшовся інший спосіб, як в обхід депутатів призначити міністра енергетики. Щоправда, тимчасовим з обмеженими повноваженнями. Для цього скликали позачергове засідання уряду. Ольга Буславець залишила пост, а Юрія Вітренка в той же день на цю ж посаду призначили. Тож чим запам'ятався пан Вітренко і що обіцяє?

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Дмитро Марунич, експерт у галузі енергетики:

Он отвечал за Укрнафту и за взаимоотношения с Газпромом.

Юрій Корольчук, експерт у галузі енергетики:

Він більше займався питанням суду з Газпромом в Стокгольмі.

Який зобов'язав росіян виплатити 4,5 мільярди доларів штрафу. І як виявилося, частина цих грошей, а саме 1 відсоток, передбачалася для менеджменту "Нафтогазу", де, власне, працював Вітренко. Премії він не отримав, тому пішов із НАК і подав на неї в суд! За словами експертів, цей судовий конфлікт суперечить новій посаді Вітренка.

Дмитро Марунич, експерт у галузі енергетики:

Здесь явный конфликт интересов. Человек судиться и пытается отсудить у квази-госкомпании огромные суммы денег на фоне очевидного бюджетного кризиса.

Це питання непокоїло також і парламентаріїв. Та як виявилося, Нафтогаз зі своїм колишнім виконавчим директором підписав "мирову". Тому премію Вітренко таки отримає у вигляді держоблігацій на чотири мільйони доларів! Щоправда, через 5 років. А поки що "т.в.о." міністра обіцяє розвиток енергетики, а ще...

Юрій Вітренко, т. в. о. міністра енергетики України:

Я бачу певні резерви для зниження в ринковий спосіб, у повній відповідності до міжнародних зобов'язань України можливість знизити оптову ціну на газ.

Юрій Корольчук, експерт у галузі енергетики:

Він з радикально налаштованого капіталіста, який відстоював необхідність росту енергоносіїв: на газ, на електроенергію, на всі вили комунальних послуг, він несподівано змінив свою позицію і він фактично доволі суттєво пішов "вліво".

Як далеко?, - покаже час і суми в платіжках. До речі, зменшити їх можна за рахунок збільшення власного видобутку газу. Про це говорив і сам Вітренко.

Юрій Вітренко, т. в. о. міністра енергетики України:

Потрібно збільшувати видобуток власного газу. Україна має ресурси газу. Вони не прості, але їх потрібно збільшувати.

Бо програму з видобутку власного газу так і не виконали. А відповідав за неї Вітренко!

Юрій Корольчук, експерт у галузі енергетики:

Він безпосередньо займався програмою "2020". Це збільшення видобутку газу в Україні. Був план до 2020 року добувати 20 мільярдів кубометрів. В результаті ми добуваємо не 20 мільярдів кубометрів, а 14 з половиною.

А ще перед новим міністром - ціла низка викликів! І не тільки у газовій сфері! Бо ще є - дотаційні шахти із зарплатними боргами, постійні небаланси в атомній енергетиці та застаріла гідрогенерація. Чи вдасться ці проблеми вирішити тимчасовому виконувачу обов'язків міністра Юрію Вітренку? Чи українцям покажуть чергові презентації з амбіційними п'ятирічними цілями і красивими картинками, а реальної роботи над помилками проведено не буде.