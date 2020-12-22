Пандемия коронавируса не утихает. Так, информация о новом штамме вируса заставила нервничать многих жителей страны. Украинский врач Павел Сильковский призвал не бояться мутаций COVID-19, так как она была прогнозируемой.

По его словам, новый штамм коронавируса передается легче, это правда. Но мутация вируса была спрогнозирована учеными и в будущем COVID-19 будет мутировать дальше. По словам специалиста, не нужно этого бояться, а просто научиться с этим жить.

У меня такое впечатление, что страх и паника настолько завладели человечеством, что просвета в ближайшей перспективе не видно. Жаль, что в поддержку этого страха задействовано и научное сообщество. С самого начала всем было известно, что это РНК-вместимый вирус и он может быстро мутировать.

Он сравнил коронавирус с гриппом и пояснил, что все вирусы поддаются мутации со временем. Тем более, что от появления COVID-19 прошел уже почти год и неудивительно, что он начал мутировать.

Чуть ли не каждый год мы имели новый штамм вируса гриппа. И как-то же человечество продолжало жить. И границы не закрывались, и самолеты продолжали летать. Коронавирус начал распространяться примерно год назад. И что удивительного, что новый год принес новый штамм.

Он добавил, что люди, которые уже перенесли коронавирус, могут иметь более устойчивый иммунитет к гриппу. По его личным наблюдениям, пациенты, которые в начале 2020 года перенесли грипп и ОРЗ, некоторое время не заражались коронавирусом даже при подтвержденном контакте с больными. И по мнению врача, новые штаммы COVID-19 будут появляться в будущем, но людям стоит быть к этому готовыми.

Должны быть некоторые новые правила поведения и коммуникации. Но закрывать все вокруг, пугаться друг друга, истерить – не выход. Иначе от страха умрешь быстрее, чем от новых штаммов. Потому что они будут все новые и новые. Нужно внедрять разумные и логичные правила, а не производить все новые запреты и наказания.

Как сообщали "Подробности", эпидемиологи во всем мире заявляют, что мутации коронавируса могут вести к увеличению его заразности, но не влияют на патогенность. Таким образом вирус набирает скорость, но теряет силу.

Напомним, что ранее Комаровский обругал звезд, переболевших COVID-19 и призвал их не давать публичных советов по лечению.