В Великобритании ситуация с новым штаммом коронавируса "вышла из-под контроля" властей. Мутировавший вирус распространяется слишком быстро. Об этом в эфире телеканала Sky News заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

По его словам, что правительству пришлось "действовать решительно", несмотря на приближение Рождества. Он отметил, что усиленные меры могут длиться в течение нескольких месяцев до тех пор, пока не будет внедрена вакцина.

Хэнкок назвал "безответственным поведением" столпотворение людей на вокзалах, которое началось после того, как жители Лондона начали пытаться уехать из города до вступления в силу новых карантинных ограничений.

Контроль нового штамма COVID "сейчас важнее, чем когда-либо", отметил он.

Напомним, британские лаборатории обнаружили "сверхбыстрый" вид коронавируса.

Как ранее сообщалось, ученые обнаружили около 200 мутаций коронавируса.Эксперты изучили данные более 7,5 тысяч человек c COVID-19 по всему миру и проанализировали 86 полных или почти полных геномов SARS-CoV-2. Им удалось обнаружить 198 отфильтрованных повторных мутаций в геноме вируса.

Читайте также, в Южно-Африканской Республике (ЮАР) обнаружили новую для страны мутацию коронавируса. Разновидность вируса, названная 501.V2, распространяется быстрее, чем зафиксированные ранее мутации, выяснили генетики.

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