Печерський суд зобов'язав ДБР відкрити провадження щодо верховного головнокомандувача Володимира Зеленського. Суд задовольнив скаргу батька загиблого військовослужбовця Ярослава Журавля. Сергій Журавель звинувачує Зеленського в бездіяльности, яка призвела до загибелі його сина.

40 річний морпіх був поранений поблизу Зайцевого у липні. Тоді, за словами батька військового, головнокомандувач заборонив відряджати спецпідрозділ на порятунок пораненого. Ярослав Журавель втратив багато крові й помер у сірій зоні. Тіло армійця бойовики передали через вісім днів після поранення.