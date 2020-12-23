ДБР відкриє провадження щодо президента Володимира Зеленського [ Редактировать ]
Печерський суд зобов'язав ДБР відкрити провадження щодо верховного головнокомандувача Володимира Зеленського. Суд задовольнив скаргу батька загиблого військовослужбовця Ярослава Журавля. Сергій Журавель звинувачує Зеленського в бездіяльности, яка призвела до загибелі його сина.
40 річний морпіх був поранений поблизу Зайцевого у липні. Тоді, за словами батька військового, головнокомандувач заборонив відряджати спецпідрозділ на порятунок пораненого. Ярослав Журавель втратив багато крові й помер у сірій зоні. Тіло армійця бойовики передали через вісім днів після поранення.
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