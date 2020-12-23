В Ізраїлі знову відбудуться позачергові вибори [ Редактировать ]
Ізраїль знову іде на позачергові парламентські вибори. Уже четверті за два роки. Там саморозпустився Кнесет, бо не зміг ухвалити бюджет. Коаліцію національної єдности в країні утворили політичні сили запеклих опонентів - Беньяміна Нетаньягу та Бені Ганца. За укладеною у квітні угодою вони мали позмінно очолювати уряд. Та через чвари всередині більшості - так і не змогли домовитися щодо головного кошторису держави. Наступні перегони відбудуться у березні. Доти уряд очолюватиме Нетаньягу.
Ярив Левін, спікер Кнессету:
На жаль, ми не змогли знайти достатньо точок дотику, щоби уникнути нового раунду виборів і дати змогу 23 скликанню Кнессету виконати покладений на депутатів мандат. Перед нами усіма постає складна виборча кампанія і я закликаю кожного з нас, кожного жителя Ізраїлю утриматися від загострення напруження і зробити все можливе, щоби вибори завершилися організовано і без виявів насильства.
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