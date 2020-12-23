Ізраїль знову іде на позачергові парламентські вибори. Уже четверті за два роки. Там саморозпустився Кнесет, бо не зміг ухвалити бюджет. Коаліцію національної єдности в країні утворили політичні сили запеклих опонентів - Беньяміна Нетаньягу та Бені Ганца. За укладеною у квітні угодою вони мали позмінно очолювати уряд. Та через чвари всередині більшості - так і не змогли домовитися щодо головного кошторису держави. Наступні перегони відбудуться у березні. Доти уряд очолюватиме Нетаньягу.

Ярив Левін, спікер Кнессету: