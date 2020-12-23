У Лондоні привітали мавп різдвяним частуванням [ Редактировать ]
Мавпяча радість. Горил у Лондонському зоопарку потішили різдвяним частуванням. Смаколики запакували у подарункові коробки. Тож аби дістати їстівний сюрприз, тваринам довелося добряче постаратися.
Співробітники звіринцю запевнили: таке завдання для горил - улюблена розвага. Вони - одні з найрозумніших приматів, вирішувати загадки їм до вподоби.
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