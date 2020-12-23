В водах Дании с 15 января 2021 года планируют возобновить строительство последнего участка газопровода "Северный поток-2". Укладкой труб будет заниматься баржа "Фортуна".

Об этом сообщает DW, ссылаясь на Датское морское управление.

Отмечается, что "Фортуне" будут помогать суда "Мурман" и "Балтийский исследователь" Морской спасательной службы России.

В Датском морском управлении заявили, что на время работ к судам запретят приближаться на несколько сотен метров.

"Несанкционированное плавание, ныряние, постановка на якорь, рыбная ловля и работы на морском дне будут запрещены в этих районах...Защитная зона простирается на 200 м с каждой стороны кабелей", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что возле Германии возобновили прокладку "Северного потока - 2". Строительство ведется в исключительной экономической зоне Германии на глубине около 30 метров. "Фортуна" уложит участок длиной 2,6 км.

Также мы писали о том, что расположенный на суше отрезок газопровода "Северный поток-2" готов к вводу. Такое заявление сделала заместитель председателя правления Газпрома, генеральный директор Газпром экспорта Елена Бурмистрова на встрече с инвестбанками. Она также добавила, что сейчас на завершающем этапе также находятся строительные работы на сухопутном участке России.

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